PKR - JPY Döviz Kuru Tablosu

Pakistan rupisi, Pakistan'ın para birimidir. Para birimi kodu PKR olup simgesi ‘Rs’ veya Urduca'da روپیہ şeklindedir. Pakistan'da rupi ‘rupees’, ‘rupaya’, ‘rupaye’, veya ‘rupiyah’ olarak da bilinir. Modern Pakistan rupisi, 1947 yılında Hindistan İmparatorluğu'nun dağılmasından sonra tedavüle çıkmıştır. İtibari bir para birimidir. PKR hakkında daha fazla bilgi edinin

Japon yeni

Japon yeni

Dünyanın en güçlü para birimlerinden biri olan Japon yeni, Japonya'nın resmi para birimidir. En çok işlem gören üçüncü para birimidir ve ayrıca İngiliz sterlini ve ABD doları için rezerv para birimi olarak kullanılmaktadır. İtibari bir para birimidir.



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