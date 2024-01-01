PKR - IDR Döviz Kuru Tablosu
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İnteraktif tablolarımız gerçek zamanlı reel piyasa kurlarını kullanır ve son 5 yıla kadar olan veriler dâhil olmak üzere çeşitli aralıklardaki verileri görüntülemenizi sağlar. Bir tabloya erişmek için iki para birimi seçmeniz yeterli. Sonrasında detaylı bilgileri görüntüleyebileceksiniz.
PKR → IDR çevrim grafiği
1 PKR = 57,02460 IDR
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- Pakistan rupisiPakistan rupisi
Pakistan rupisi, Pakistan'ın para birimidir. Para birimi kodu PKR olup simgesi ‘Rs’ veya Urduca'da روپیہ şeklindedir. Pakistan'da rupi ‘rupees’, ‘rupaya’, ‘rupaye’, veya ‘rupiyah’ olarak da bilinir. Modern Pakistan rupisi, 1947 yılında Hindistan İmparatorluğu'nun dağılmasından sonra tedavüle çıkmıştır. İtibari bir para birimidir.
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- Endonezya rupisiEndonezya rupisi
Rupi, Endonezya'nın resmi para birimidir. Para birimi kodu IDR olup simgesi Rp şeklindedir. Dönüşüm katsayısı altı basamağa sahiptir ve itibari bir para birimidir. Basılı kağıt paraların çoğu iki sultan da dahil olmak üzere Endonezya'nın eski liderlerini gösterir. Kağıt paralar genellikle monokrom mavi ve kırmızı basılır.
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Pakistan rupisi için en popüler döviz tabloları
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