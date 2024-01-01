PKR - HKD Döviz Kuru Tablosu

Pakistan rupisi, Pakistan'ın para birimidir. Para birimi kodu PKR olup simgesi ‘Rs’ veya Urduca'da روپیہ şeklindedir. Pakistan'da rupi ‘rupees’, ‘rupaya’, ‘rupaye’, veya ‘rupiyah’ olarak da bilinir. Modern Pakistan rupisi, 1947 yılında Hindistan İmparatorluğu'nun dağılmasından sonra tedavüle çıkmıştır. İtibari bir para birimidir. PKR hakkında daha fazla bilgi edinin

Hong Kong doları

Hong Kong doları

Hong Kong doları, Hong Kong'un resmi para birimidir. Dünyada en çok işlem gören 13. para birimidir. Para birimi kodu HKD olup simgesi $ veya ABD dolarından ayırt edilebilmesi için HK$ şeklindedir. Hong Kong doları, popüler olarak ABD doları ile takas edilir. HK$ dönüşüm katsayısı dört basamağa sahiptir ve itibari bir...



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