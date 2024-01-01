10 bin Filipinler pesosundan Tonga pa'angasına

Reel döviz kuru ile PHP → TOP çevirin

1,000₱ PHP = 0,04025T$ TOP

08:25 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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PHP → TOP çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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TOP
1 PHP → TOPSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,04080,0420
Düşük0,03950,0395
Ortalama0,04010,0407
Değişim0.16%-3.26%
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1 PHP → TOP istatistikleri

PHP → TOP kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0408, en düşük 0,0395 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0401 oldu. PHP → TOP kurundaki değişiklik 0.16 değerindeydi.

PHP → TOP kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0420, en düşük 0,0395 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0407 oldu. PHP → TOP kurundaki değişiklik -3.26 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiPHP - TOP tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDCADEURAUDGBPKRWJPYCNY
1 USD11,4090,9471,5480,7921.398,15154,737,245
1 CAD0,7110,6721,0990,562992,476109,8355,143
1 EUR1,0561,48711,6340,8361.475,82163,337,648
1 AUD0,6460,910,61210,512903,27599,9634,681

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Filipinler pesosundan Tonga pa'angasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PHP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TOP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PHP → TOP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Filipinler pesosu için en iyi döviz çiftleri

PHP → USD

PHP → CAD

PHP → EUR

PHP → AUD

PHP → GBP

PHP → KRW

PHP → JPY

PHP → CNY

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Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Filipinler Pesosu / Tonga Pa'angası
1 PHP0,04025 TOP
5 PHP0,20125 TOP
10 PHP0,40250 TOP
20 PHP0,80500 TOP
50 PHP2,01250 TOP
100 PHP4,02500 TOP
250 PHP10,06250 TOP
500 PHP20,12500 TOP
1000 PHP40,25000 TOP
2000 PHP80,50000 TOP
5000 PHP201,25000 TOP
10000 PHP402,50000 TOP
Çevrim kurları Tonga Pa'angası / Filipinler Pesosu
1 TOP24,84470 PHP
5 TOP124,22350 PHP
10 TOP248,44700 PHP
20 TOP496,89400 PHP
50 TOP1.242,23500 PHP
100 TOP2.484,47000 PHP
250 TOP6.211,17500 PHP
500 TOP12.422,35000 PHP
1000 TOP24.844,70000 PHP
2000 TOP49.689,40000 PHP
5000 TOP124.223,50000 PHP
10000 TOP248.447,00000 PHP