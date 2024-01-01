500 Filipinler pesosundan Moğol tugrikine

Reel döviz kuru ile PHP → MNT çevirin

1,000₱ PHP = 58,13₮ MNT

07:27 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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PHP → MNT çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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MNT
1 PHP → MNTSon 30 günSon 90 gün
Yüksek58,974760,8997
Düşük57,898157,8981
Ortalama58,317259,4501
Değişim-1.39%-2.77%
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1 PHP → MNT istatistikleri

PHP → MNT kurunun performansı son 30 günde en yüksek 58,9747, en düşük 57,8981 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 58,3172 oldu. PHP → MNT kurundaki değişiklik -1.39 değerindeydi.

PHP → MNT kurunun performansı son 90 günde en yüksek 60,8997, en düşük 57,8981 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 59,4501 oldu. PHP → MNT kurundaki değişiklik -2.77 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiPHP - MNT tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDCADEURAUDGBPKRWJPYCNY
1 USD11,410,9491,5490,7921.398,65154,727,244
1 CAD0,70910,6731,0990,562992,126109,755,138
1 EUR1,0541,48611,6320,8351.474,18163,097,635
1 AUD0,6460,910,61310,512903,10899,9034,677

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Filipinler pesosundan Moğol tugrikine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PHP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MNT seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PHP → MNT kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Filipinler pesosu için en iyi döviz çiftleri

PHP → USD

PHP → CAD

PHP → EUR

PHP → AUD

PHP → GBP

PHP → KRW

PHP → JPY

PHP → CNY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Filipinler Pesosu / Moğol Tugriki
1 PHP58,13020 MNT
5 PHP290,65100 MNT
10 PHP581,30200 MNT
20 PHP1.162,60400 MNT
50 PHP2.906,51000 MNT
100 PHP5.813,02000 MNT
250 PHP14.532,55000 MNT
500 PHP29.065,10000 MNT
1000 PHP58.130,20000 MNT
2000 PHP116.260,40000 MNT
5000 PHP290.651,00000 MNT
10000 PHP581.302,00000 MNT
Çevrim kurları Moğol Tugriki / Filipinler Pesosu
1 MNT0,01720 PHP
5 MNT0,08601 PHP
10 MNT0,17203 PHP
20 MNT0,34406 PHP
50 MNT0,86014 PHP
100 MNT1,72028 PHP
250 MNT4,30070 PHP
500 MNT8,60140 PHP
1000 MNT17,20280 PHP
2000 MNT34,40560 PHP
5000 MNT86,01400 PHP
10000 MNT172,02800 PHP