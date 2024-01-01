Filipinler pesosundan Danimarka kronuna

Reel döviz kuru ile PHP → DKK çevirin

1.000 php
123,77 dkk

1.00000 PHP = 0.12377 DKK

17:17 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855181.07689.31971.451851.652970.9478118.3679
1 GBP1.1693411.25825104.4481.697761.932941.1083221.479
1 USD0.929350.794755183.01091.34931.536220.8808517.0705
1 INR0.01119570.00957410.012046610.01625450.01850620.01061130.205642

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Filipinler pesosundan Danimarka kronuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PHP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak DKK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PHP → DKK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Filipinler pesosu için en iyi döviz çiftleri

PHP → USD

PHP → CAD

PHP → EUR

PHP → AUD

PHP → GBP

PHP → KRW

PHP → JPY

PHP → CNY

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Filipinler Pesosu / Danimarka Kronu
1 PHP0.12377 DKK
5 PHP0.61882 DKK
10 PHP1.23765 DKK
20 PHP2.47530 DKK
50 PHP6.18825 DKK
100 PHP12.37650 DKK
250 PHP30.94125 DKK
500 PHP61.88250 DKK
1000 PHP123.76500 DKK
2000 PHP247.53000 DKK
5000 PHP618.82500 DKK
10000 PHP1237.65000 DKK
Çevrim kurları Danimarka Kronu / Filipinler Pesosu
1 DKK8.07981 PHP
5 DKK40.39905 PHP
10 DKK80.79810 PHP
20 DKK161.59620 PHP
50 DKK403.99050 PHP
100 DKK807.98100 PHP
250 DKK2019.95250 PHP
500 DKK4039.90500 PHP
1000 DKK8079.81000 PHP
2000 DKK16159.62000 PHP
5000 DKK40399.05000 PHP
10000 DKK80798.10000 PHP