Nikaragua kordobasından Ermeni dramına

Reel döviz kuru ile NIO → AMD çevirin

1.000 nio
10.948,60 amd

1.00000 NIO = 10.94860 AMD

15:11 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.856331.0783589.51661.45411.652390.9476318.3942
1 GBP1.1677711.25925104.5341.698041.929591.1066221.4799
1 USD0.927350.794123183.01261.348451.532330.8787517.0577
1 INR0.01117110.00956630.012046410.01624390.0184590.01058570.205483

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Nikaragua kordobasından Ermeni dramına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak NIO ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AMD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut NIO → AMD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Nikaragua kordobası için en iyi döviz çiftleri

NIO → USD

NIO → EUR

NIO → GBP

NIO → INR

NIO → JPY

NIO → RUB

NIO → AUD

NIO → ZAR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Nikaragua Kordobası / Ermeni Dramı
1 NIO10.94860 AMD
5 NIO54.74300 AMD
10 NIO109.48600 AMD
20 NIO218.97200 AMD
50 NIO547.43000 AMD
100 NIO1094.86000 AMD
250 NIO2737.15000 AMD
500 NIO5474.30000 AMD
1000 NIO10948.60000 AMD
2000 NIO21897.20000 AMD
5000 NIO54743.00000 AMD
10000 NIO109486.00000 AMD
Çevrim kurları Ermeni Dramı / Nikaragua Kordobası
1 AMD0.09134 NIO
5 AMD0.45668 NIO
10 AMD0.91336 NIO
20 AMD1.82673 NIO
50 AMD4.56682 NIO
100 AMD9.13363 NIO
250 AMD22.83407 NIO
500 AMD45.66815 NIO
1000 AMD91.33630 NIO
2000 AMD182.67260 NIO
5000 AMD456.68150 NIO
10000 AMD913.36300 NIO