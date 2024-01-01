1 Mauritius rupisinden Bolivya bolivyanosuna

Reel döviz kuru ile MUR → BOB çevirin

1 mur
0,15 bob

1,000 MUR = 0,1483 BOB

16:00 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Mauritius rupisinden Bolivya bolivyanosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MUR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BOB seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MUR → BOB kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Mauritius rupisi için en iyi döviz çiftleri

MUR → USD

MUR → GBP

MUR → EUR

MUR → AUD

MUR → ZAR

MUR → CAD

MUR → SGD

MUR → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Mauritius Rupisi / Bolivya Bolivyanosu
1 MUR0,14825 BOB
5 MUR0,74125 BOB
10 MUR1,48250 BOB
20 MUR2,96500 BOB
50 MUR7,41250 BOB
100 MUR14,82500 BOB
250 MUR37,06250 BOB
500 MUR74,12500 BOB
1000 MUR148,25000 BOB
2000 MUR296,50000 BOB
5000 MUR741,25000 BOB
10000 MUR1.482,50000 BOB
Çevrim kurları Bolivya Bolivyanosu / Mauritius Rupisi
1 BOB6,74538 MUR
5 BOB33,72690 MUR
10 BOB67,45380 MUR
20 BOB134,90760 MUR
50 BOB337,26900 MUR
100 BOB674,53800 MUR
250 BOB1.686,34500 MUR
500 BOB3.372,69000 MUR
1000 BOB6.745,38000 MUR
2000 BOB13.490,76000 MUR
5000 BOB33.726,90000 MUR
10000 BOB67.453,80000 MUR