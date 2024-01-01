500 Myanmar kyatından Paraguay guaranisine

Reel döviz kuru ile MMK → PYG çevirin

500 mmk
1.803 pyg

1,000K MMK = 3,605₲ PYG

23:34 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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MMK → PYG çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 MMK → PYGSon 30 günSon 90 gün
Yüksek3,60923,6092
Düşük3,58463,5499
Ortalama3,59473,5819
Değişim0.51%1.48%
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1 MMK → PYG istatistikleri

MMK → PYG kurunun performansı son 30 günde en yüksek 3,6092, en düşük 3,5846 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 3,5947 oldu. MMK → PYG kurundaki değişiklik 0.51 değerindeydi.

MMK → PYG kurunun performansı son 90 günde en yüksek 3,6092, en düşük 3,5499 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 3,5819 oldu. MMK → PYG kurundaki değişiklik 1.48 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDTHBCADEURAUDZARGBPCNY
1 USD135,5661,3880,9271,53918,2950,7857,245
1 THB0,02810,0390,0260,0430,5140,0220,204
1 CAD0,72125,62910,6681,10913,1830,5665,221
1 EUR1,07938,3761,49711,6619,740,8477,817

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Myanmar kyatından Paraguay guaranisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MMK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PYG seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MMK → PYG kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Myanmar kyatı için en iyi döviz çiftleri

MMK → USD

MMK → THB

MMK → CAD

MMK → EUR

MMK → AUD

MMK → ZAR

MMK → CNY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Myanmar Kyatı / Paraguay Guaranisi
1 MMK3,60523 PYG
5 MMK18,02615 PYG
10 MMK36,05230 PYG
20 MMK72,10460 PYG
50 MMK180,26150 PYG
100 MMK360,52300 PYG
250 MMK901,30750 PYG
500 MMK1.802,61500 PYG
1000 MMK3.605,23000 PYG
2000 MMK7.210,46000 PYG
5000 MMK18.026,15000 PYG
10000 MMK36.052,30000 PYG
Çevrim kurları Paraguay Guaranisi / Myanmar Kyatı
1 PYG0,27738 MMK
5 PYG1,38687 MMK
10 PYG2,77375 MMK
20 PYG5,54750 MMK
50 PYG13,86875 MMK
100 PYG27,73750 MMK
250 PYG69,34375 MMK
500 PYG138,68750 MMK
1000 PYG277,37500 MMK
2000 PYG554,75000 MMK
5000 PYG1.386,87500 MMK
10000 PYG2.773,75000 MMK