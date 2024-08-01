Myanmar kyatından Nijerya nairasına Geçmiş Döviz Kurları
Myanmar kyatından Nijerya nairasına geçmiş özetine hoş geldiniz. Bu, Myanmar kyatından (MMK) Nijerya nairasına (NGN) döviz kuru geçmişinin özetinin gösterildiği sayfadır. 01-08-2019 ile 01-08-2024 arasındaki 5 yıllık süre boyunca, MMK - NGN için tarihi verilerin detaylarını içerir.
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Myanmar kyatı → Nijerya nairası döviz kuru geçmişi
Bugünün Myanmar kyatı Nijerya nairasına döviz kuru şu anda 0,790, dünden bu yana %-0.018 değerinde değişti. Myanmar kyatı değeri geçtiğimiz hafta boyunca, 7 gün önceki değerine oranla %3.284 artışla görece stabil kaldı.Geçtiğimiz haftada Myanmar kyatı Nijerya nairasına döviz kuru en yüksek değeri 0,790 (01-08-2024) ile en düşük değeri 0,756 (28-07-2024) arasında dalgalandı. En büyük 24 saatlik değer değişimi %2.460 artış ile 30-07-2024 günü gerçekleşti.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Myanmar kyatından Nijerya nairasına para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MMK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NGN seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MMK → NGN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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