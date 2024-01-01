5.000 Myanmar kyatından Dominik pesosuna

Reel döviz kuru ile MMK → DOP çevirin

5.000 mmk
141,42 dop

1,000K MMK = 0,02828$ DOP

22:04 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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MMK → DOP çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 MMK → DOPSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,02830,0283
Düşük0,02810,0276
Ortalama0,02810,0281
Değişim0.67%2.42%
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1 MMK → DOP istatistikleri

MMK → DOP kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0283, en düşük 0,0281 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0281 oldu. MMK → DOP kurundaki değişiklik 0.67 değerindeydi.

MMK → DOP kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0283, en düşük 0,0276 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0281 oldu. MMK → DOP kurundaki değişiklik 2.42 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDTHBCADEURAUDZARGBPCNY
1 USD135,5571,3880,9271,53918,2710,7857,245
1 THB0,02810,0390,0260,0430,5140,0220,204
1 CAD0,72125,62710,6681,10913,1680,5665,222
1 EUR1,07938,3711,49711,6619,7170,8477,818

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Myanmar kyatından Dominik pesosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MMK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak DOP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MMK → DOP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Myanmar kyatı için en iyi döviz çiftleri

MMK → USD

MMK → THB

MMK → CAD

MMK → EUR

MMK → AUD

MMK → ZAR

MMK → CNY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Myanmar Kyatı / Dominik Pesosu
1 MMK0,02828 DOP
5 MMK0,14142 DOP
10 MMK0,28284 DOP
20 MMK0,56567 DOP
50 MMK1,41419 DOP
100 MMK2,82837 DOP
250 MMK7,07093 DOP
500 MMK14,14185 DOP
1000 MMK28,28370 DOP
2000 MMK56,56740 DOP
5000 MMK141,41850 DOP
10000 MMK282,83700 DOP
Çevrim kurları Dominik Pesosu / Myanmar Kyatı
1 DOP35,35600 MMK
5 DOP176,78000 MMK
10 DOP353,56000 MMK
20 DOP707,12000 MMK
50 DOP1.767,80000 MMK
100 DOP3.535,60000 MMK
250 DOP8.839,00000 MMK
500 DOP17.678,00000 MMK
1000 DOP35.356,00000 MMK
2000 DOP70.712,00000 MMK
5000 DOP176.780,00000 MMK
10000 DOP353.560,00000 MMK