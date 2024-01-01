2.000 Myanmar kyatından Brunei dolarına

Reel döviz kuru ile MMK → BND çevirin

2.000 mmk
1,27 bnd

1,000K MMK = 0,0006363B$ BND

21:33 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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MMK → BND çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 MMK → BNDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00060,0006
Düşük0,00060,0006
Ortalama0,00060,0006
Değişim-1.40%-0.85%
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1 MMK → BND istatistikleri

MMK → BND kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0006, en düşük 0,0006 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0006 oldu. MMK → BND kurundaki değişiklik -1.40 değerindeydi.

MMK → BND kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0006, en düşük 0,0006 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0006 oldu. MMK → BND kurundaki değişiklik -0.85 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDTHBCADEURAUDZARGBPCNY
1 USD135,5661,3880,9271,53918,2820,7857,245
1 THB0,02810,0390,0260,0430,5140,0220,204
1 CAD0,72125,63310,6681,10913,1760,5665,222
1 EUR1,07938,3861,49811,66119,7310,8477,82

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Myanmar kyatından Brunei dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MMK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BND seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MMK → BND kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Myanmar kyatı için en iyi döviz çiftleri

MMK → USD

MMK → THB

MMK → CAD

MMK → EUR

MMK → AUD

MMK → ZAR

MMK → CNY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Myanmar Kyatı / Brunei Doları
1 MMK0,00064 BND
5 MMK0,00318 BND
10 MMK0,00636 BND
20 MMK0,01273 BND
50 MMK0,03181 BND
100 MMK0,06363 BND
250 MMK0,15906 BND
500 MMK0,31813 BND
1000 MMK0,63625 BND
2000 MMK1,27251 BND
5000 MMK3,18128 BND
10000 MMK6,36255 BND
Çevrim kurları Brunei Doları / Myanmar Kyatı
1 BND1.571,70000 MMK
5 BND7.858,50000 MMK
10 BND15.717,00000 MMK
20 BND31.434,00000 MMK
50 BND78.585,00000 MMK
100 BND157.170,00000 MMK
250 BND392.925,00000 MMK
500 BND785.850,00000 MMK
1000 BND1.571.700,00000 MMK
2000 BND3.143.400,00000 MMK
5000 BND7.858.500,00000 MMK
10000 BND15.717.000,00000 MMK