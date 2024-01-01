10 bin Liberya dolarından Kanada dolarına

Reel döviz kuru ile LRD → CAD çevirin

10.000 lrd
70,80 cad

1,000L$ LRD = 0,007080C$ CAD

08:36 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 LRD → CADSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00710,0071
Düşük0,00700,0070
Ortalama0,00700,0071
Değişim0.60%-0.02%
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1 LRD → CAD istatistikleri

LRD → CAD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0071, en düşük 0,0070 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0070 oldu. LRD → CAD kurundaki değişiklik 0.60 değerindeydi.

LRD → CAD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0071, en düşük 0,0070 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0071 oldu. LRD → CAD kurundaki değişiklik -0.02 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDCADZAREURGBPSGDINRNZD
1 USD11,38318,2470,9270,7821,33883,7371,683
1 CAD0,723113,190,670,5660,96760,5321,216
1 ZAR0,0550,07610,0510,0430,0734,5890,092
1 EUR1,0791,49219,68110,8441,44390,3191,815

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Liberya dolarından Kanada dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LRD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CAD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LRD → CAD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Liberya doları için en iyi döviz çiftleri

LRD → USD

LRD → CAD

LRD → ZAR

LRD → EUR

LRD → GBP

LRD → SGD

LRD → INR

LRD → NZD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Liberya Doları / Kanada Doları
1 LRD0,00708 CAD
5 LRD0,03540 CAD
10 LRD0,07080 CAD
20 LRD0,14160 CAD
50 LRD0,35399 CAD
100 LRD0,70799 CAD
250 LRD1,76997 CAD
500 LRD3,53994 CAD
1000 LRD7,07987 CAD
2000 LRD14,15974 CAD
5000 LRD35,39935 CAD
10000 LRD70,79870 CAD
Çevrim kurları Kanada Doları / Liberya Doları
1 CAD141,24600 LRD
5 CAD706,23000 LRD
10 CAD1.412,46000 LRD
20 CAD2.824,92000 LRD
50 CAD7.062,30000 LRD
100 CAD14.124,60000 LRD
250 CAD35.311,50000 LRD
500 CAD70.623,00000 LRD
1000 CAD141.246,00000 LRD
2000 CAD282.492,00000 LRD
5000 CAD706.230,00000 LRD
10000 CAD1.412.460,00000 LRD