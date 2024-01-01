LKR - ZAR Döviz Kuru Tablosu

Sri Lanka rupisi, Sri Lanka'nın para birimidir. Seylanca'da ‘Rs’, රු şeklinde, Tamilce'de ரூ şeklinde simgeleştirilir. Para birimi kodu LKR'dir. Sri Lanka rupisi dönüşüm katsayısı altı basamağa sahiptir. İtibari bir para birimi olarak kabul edilir. Rupi, popüler olarak ABD doları ile takas edilir. LKR hakkında daha fazla bilgi edinin

Güney Afrika randı

Güney Afrika randı

Güney Afrika randı, Güney Afrika'nın para birimidir. Simgesi 'R' olup para birimi kodu Felemenkçe 'Zuid-Afrikaanse rand' sözcüklerinin baş harflerinden gelen ZAR'dır. Rand itibari bir para birimidir ve dönüşüm katsayısı altı basamağa sahiptir. Güney Afrika randı, popüler olarak ABD doları ile takas edilir. Rand dünyanın en çok işlem gören 18. para...



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