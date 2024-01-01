2.000 Güney Kore wonundan İsveç kronuna

Reel döviz kuru ile KRW → SEK çevirin

1,000₩ KRW = 0,007868kr SEK

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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KRW → SEK çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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SEK
1 KRW → SEKSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00790,0079
Düşük0,00760,0076
Ortalama0,00770,0077
Değişim2.42%1.64%
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1 KRW → SEK istatistikleri

KRW → SEK kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0079, en düşük 0,0076 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0077 oldu. KRW → SEK kurundaki değişiklik 2.42 değerindeydi.

KRW → SEK kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0079, en düşük 0,0076 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0077 oldu. KRW → SEK kurundaki değişiklik 1.64 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiKRW - SEK tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURCADAUDGBPINRSGDCNY
1 USD10,9491,4091,5470,79284,4321,3427,229
1 EUR1,05411,4851,6310,83588,9831,4157,619
1 CAD0,710,67311,0980,56259,9240,9535,131
1 AUD0,6460,6130,91110,51254,5730,8684,673

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Güney Kore wonundan İsveç kronuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KRW ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SEK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KRW → SEK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Güney Kore wonu için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Güney Kore Wonu / İsveç Kronu
1 KRW0,00787 SEK
5 KRW0,03934 SEK
10 KRW0,07868 SEK
20 KRW0,15735 SEK
50 KRW0,39339 SEK
100 KRW0,78677 SEK
250 KRW1,96693 SEK
500 KRW3,93386 SEK
1000 KRW7,86772 SEK
2000 KRW15,73544 SEK
5000 KRW39,33860 SEK
10000 KRW78,67720 SEK
20000 KRW157,35440 SEK
30000 KRW236,03160 SEK
40000 KRW314,70880 SEK
50000 KRW393,38600 SEK
Çevrim kurları İsveç Kronu / Güney Kore Wonu
1 SEK127,10200 KRW
5 SEK635,51000 KRW
10 SEK1.271,02000 KRW
20 SEK2.542,04000 KRW
50 SEK6.355,10000 KRW
100 SEK12.710,20000 KRW
250 SEK31.775,50000 KRW
500 SEK63.551,00000 KRW
1000 SEK127.102,00000 KRW
2000 SEK254.204,00000 KRW
5000 SEK635.510,00000 KRW
10000 SEK1.271.020,00000 KRW