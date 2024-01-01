Komor frangından Gana sedisine

Reel döviz kuru ile KMF → GHS çevirin

1.000 kmf
26,52 ghs

1.00000 KMF = 0.02652 GHS

08:59 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8548951.073189.09831.452231.652070.94754518.3119
1 GBP1.1697311.25525104.2221.698731.932491.1083821.4202
1 USD0.93190.796654183.02891.35331.539530.88317.0645
1 INR0.01122360.00959490.01204410.01629910.01854210.01063490.205525

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Komor frangından Gana sedisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KMF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GHS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KMF → GHS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Komor frangı için en iyi döviz çiftleri

KMF → USD

KMF → EUR

KMF → GBP

KMF → INR

KMF → JPY

KMF → RUB

KMF → AUD

KMF → ZAR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Komor Frangı / Gana Sedisi
1 KMF0.02652 GHS
5 KMF0.13262 GHS
10 KMF0.26524 GHS
20 KMF0.53047 GHS
50 KMF1.32618 GHS
100 KMF2.65236 GHS
250 KMF6.63090 GHS
500 KMF13.26180 GHS
1000 KMF26.52360 GHS
2000 KMF53.04720 GHS
5000 KMF132.61800 GHS
10000 KMF265.23600 GHS
Çevrim kurları Gana Sedisi / Komor Frangı
1 GHS37.70230 KMF
5 GHS188.51150 KMF
10 GHS377.02300 KMF
20 GHS754.04600 KMF
50 GHS1885.11500 KMF
100 GHS3770.23000 KMF
250 GHS9425.57500 KMF
500 GHS18851.15000 KMF
1000 GHS37702.30000 KMF
2000 GHS75404.60000 KMF
5000 GHS188511.50000 KMF
10000 GHS377023.00000 KMF