Man Adası poundundan Dominik pesosuna

Reel döviz kuru ile IMP → DOP çevirin

1.000 imp
73.643,80 dop

1.00000 IMP = 73.64380 DOP

06:46 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.853751.073389.09521.453521.653390.94928518.3356
1 GBP1.171311.25715104.3571.70251.936611.111921.4764
1 USD0.93170.79545183.01051.354251.540480.8844517.0834
1 INR0.0112240.009582520.012046710.01631420.01855760.01065470.205798

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Man Adası poundundan Dominik pesosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak IMP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak DOP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut IMP → DOP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Man Adası poundu için en iyi döviz çiftleri

IMP → USD

IMP → EUR

IMP → GBP

IMP → INR

IMP → JPY

IMP → RUB

IMP → AUD

IMP → ZAR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Man Adası poundu / Dominik Pesosu
1 IMP73.64380 DOP
5 IMP368.21900 DOP
10 IMP736.43800 DOP
20 IMP1472.87600 DOP
50 IMP3682.19000 DOP
100 IMP7364.38000 DOP
250 IMP18410.95000 DOP
500 IMP36821.90000 DOP
1000 IMP73643.80000 DOP
2000 IMP147287.60000 DOP
5000 IMP368219.00000 DOP
10000 IMP736438.00000 DOP
Çevrim kurları Dominik Pesosu / Man Adası poundu
1 DOP0.01358 IMP
5 DOP0.06789 IMP
10 DOP0.13579 IMP
20 DOP0.27158 IMP
50 DOP0.67895 IMP
100 DOP1.35789 IMP
250 DOP3.39472 IMP
500 DOP6.78945 IMP
1000 DOP13.57890 IMP
2000 DOP27.15780 IMP
5000 DOP67.89450 IMP
10000 DOP135.78900 IMP