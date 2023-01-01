100 bin Macar forintinden Lesotho lotisine
Reel döviz kuru ile HUF → LSL çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Macar forintinden Lesotho lotisine para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak HUF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LSL seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut HUF → LSL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Macar Forinti / Lesotho Lotisi
|2000 HUF
|102.73300 LSL
|5000 HUF
|256.83250 LSL
|10000 HUF
|513.66500 LSL
|15000 HUF
|770.49750 LSL
|20000 HUF
|1027.33000 LSL
|30000 HUF
|1540.99500 LSL
|40000 HUF
|2054.66000 LSL
|50000 HUF
|2568.32500 LSL
|60000 HUF
|3081.99000 LSL
|100000 HUF
|5136.65000 LSL
|150000 HUF
|7704.97500 LSL
|200000 HUF
|10273.30000 LSL