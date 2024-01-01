Haiti gurdusundan İsveç kronuna

Reel döviz kuru ile HTG → SEK çevirin

1.000 htg
79,94 sek

1.00000 HTG = 0.07994 SEK

05:54 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8538451.0728589.05021.453231.653460.94974518.3326
1 GBP1.1711711.25645104.291.701921.936431.1123221.47
1 USD0.93210.795893183.00341.354551.541190.8852517.0878
1 INR0.01122960.009588680.012047710.01631920.01856780.01066520.205869

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Haiti gurdusundan İsveç kronuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak HTG ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SEK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut HTG → SEK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Haiti gurdusu için en iyi döviz çiftleri

HTG → USD

HTG → SGD

HTG → ZAR

HTG → CAD

HTG → GBP

HTG → INR

HTG → EUR

HTG → AUD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Haiti Gurdusu / İsveç Kronu
1 HTG0.07994 SEK
5 HTG0.39969 SEK
10 HTG0.79938 SEK
20 HTG1.59875 SEK
50 HTG3.99688 SEK
100 HTG7.99377 SEK
250 HTG19.98443 SEK
500 HTG39.96885 SEK
1000 HTG79.93770 SEK
2000 HTG159.87540 SEK
5000 HTG399.68850 SEK
10000 HTG799.37700 SEK
Çevrim kurları İsveç Kronu / Haiti Gurdusu
1 SEK12.50970 HTG
5 SEK62.54850 HTG
10 SEK125.09700 HTG
20 SEK250.19400 HTG
50 SEK625.48500 HTG
100 SEK1250.97000 HTG
250 SEK3127.42500 HTG
500 SEK6254.85000 HTG
1000 SEK12509.70000 HTG
2000 SEK25019.40000 HTG
5000 SEK62548.50000 HTG
10000 SEK125097.00000 HTG