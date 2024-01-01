10 İsveç kronundan Haiti gurdusuna

Reel döviz kuru ile SEK → HTG çevirin

10 sek
124,70 htg

1,000kr SEK = 12,47G HTG

03:33 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SEK → HTG çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 SEK → HTGSon 30 günSon 90 gün
Yüksek12,564812,7859
Düşük12,124012,1240
Ortalama12,354812,4665
Değişim-0.34%1.93%
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1 SEK → HTG istatistikleri

SEK → HTG kurunun performansı son 30 günde en yüksek 12,5648, en düşük 12,1240 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 12,3548 oldu. SEK → HTG kurundaki değişiklik -0.34 değerindeydi.

SEK → HTG kurunun performansı son 90 günde en yüksek 12,7859, en düşük 12,1240 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 12,4665 oldu. SEK → HTG kurundaki değişiklik 1.93 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURGBPDKKNOKINRCADPLN
1 USD10,9160,7846,83810,80783,9491,3743,959
1 EUR1,09110,8557,46311,79591,6261,4994,321
1 GBP1,2761,16918,72413,789107,1151,7535,051
1 DKK0,1460,1340,11511,5812,2770,2010,579

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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İsveç kronundan Haiti gurdusuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SEK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak HTG seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SEK → HTG kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

İsveç kronu için en iyi döviz çiftleri

SEK → USD

SEK → EUR

SEK → GBP

SEK → DKK

SEK → NOK

SEK → INR

SEK → CAD

SEK → PLN

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları İsveç Kronu / Haiti Gurdusu
1 SEK12,46970 HTG
5 SEK62,34850 HTG
10 SEK124,69700 HTG
20 SEK249,39400 HTG
50 SEK623,48500 HTG
100 SEK1.246,97000 HTG
250 SEK3.117,42500 HTG
500 SEK6.234,85000 HTG
1000 SEK12.469,70000 HTG
2000 SEK24.939,40000 HTG
5000 SEK62.348,50000 HTG
10000 SEK124.697,00000 HTG
Çevrim kurları Haiti Gurdusu / İsveç Kronu
1 HTG0,08019 SEK
5 HTG0,40097 SEK
10 HTG0,80194 SEK
20 HTG1,60389 SEK
50 HTG4,00972 SEK
100 HTG8,01943 SEK
250 HTG20,04858 SEK
500 HTG40,09715 SEK
1000 HTG80,19430 SEK
2000 HTG160,38860 SEK
5000 HTG400,97150 SEK
10000 HTG801,94300 SEK