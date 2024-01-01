Guyana dolarından Kanada dolarına

Reel döviz kuru ile GYD → CAD çevirin

1.000 gyd
6,47 cad

1.00000 GYD = 0.00647 CAD

04:46 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.853761.0725589.04111.452931.654280.94968518.3332
1 GBP1.1712911.25625104.2911.701781.937611.1123621.4732
1 USD0.932350.79602183.01811.354651.542380.8854517.0931
1 INR0.01123080.009588510.012045610.01631750.01857880.01066570.205896

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Guyana dolarından Kanada dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak GYD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CAD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut GYD → CAD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Guyana doları için en iyi döviz çiftleri

GYD → USD

GYD → EUR

GYD → GBP

GYD → INR

GYD → JPY

GYD → RUB

GYD → AUD

GYD → ZAR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Guyana Doları / Kanada Doları
1 GYD0.00647 CAD
5 GYD0.03236 CAD
10 GYD0.06472 CAD
20 GYD0.12945 CAD
50 GYD0.32361 CAD
100 GYD0.64723 CAD
250 GYD1.61807 CAD
500 GYD3.23615 CAD
1000 GYD6.47229 CAD
2000 GYD12.94458 CAD
5000 GYD32.36145 CAD
10000 GYD64.72290 CAD
Çevrim kurları Kanada Doları / Guyana Doları
1 CAD154.50500 GYD
5 CAD772.52500 GYD
10 CAD1545.05000 GYD
20 CAD3090.10000 GYD
50 CAD7725.25000 GYD
100 CAD15450.50000 GYD
250 CAD38626.25000 GYD
500 CAD77252.50000 GYD
1000 CAD154505.00000 GYD
2000 CAD309010.00000 GYD
5000 CAD772525.00000 GYD
10000 CAD1545050.00000 GYD