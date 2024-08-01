Gambiya dalaşından Hindistan rupisine Geçmiş Döviz Kurları
Gambiya dalaşından Hindistan rupisine geçmiş özetine hoş geldiniz. Bu, Gambiya dalaşından (GMD) Hindistan rupisine (INR) döviz kuru geçmişinin özetinin gösterildiği sayfadır. 01-08-2019 ile 01-08-2024 arasındaki 5 yıllık süre boyunca, GMD - INR için tarihi verilerin detaylarını içerir.
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Gambiya dalaşı → Hindistan rupisi döviz kuru geçmişi
Bugünün Gambiya dalaşı Hindistan rupisine döviz kuru şu anda 1,224, dünden bu yana %0.352 değerinde değişti. Gambiya dalaşı değeri geçtiğimiz hafta boyunca, 7 gün önceki değerine oranla %0.021 artışla görece stabil kaldı.Geçtiğimiz haftada Gambiya dalaşı Hindistan rupisine döviz kuru en yüksek değeri 1,235 (25-07-2024) ile en düşük değeri 1,219 (31-07-2024) arasında dalgalandı. En büyük 24 saatlik değer değişimi %-1.145 düşüş ile 25-07-2024 günü gerçekleşti.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Gambiya dalaşından Hindistan rupisine para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak GMD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak INR seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut GMD → INR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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