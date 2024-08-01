Guernsey poundundan Arabistan riyaline Geçmiş Döviz Kurları
Guernsey poundundan Arabistan riyaline geçmiş özetine hoş geldiniz. Bu, Guernsey poundundan (GGP) Arabistan riyaline (SAR) döviz kuru geçmişinin özetinin gösterildiği sayfadır. 01-08-2019 ile 01-08-2024 arasındaki 5 yıllık süre boyunca, GGP - SAR için tarihi verilerin detaylarını içerir.
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Guernsey poundu → Arabistan riyali döviz kuru geçmişi
Bugünün Guernsey poundu Arabistan riyaline döviz kuru şu anda 4,822, dünden bu yana %0.104 değerinde değişti. Guernsey poundu değeri geçtiğimiz hafta boyunca, 7 gün önceki değerine oranla %-0.282 düşüşle görece stabil kaldı.Geçtiğimiz haftada Guernsey poundu Arabistan riyaline döviz kuru en yüksek değeri 4,838 (25-07-2024) ile en düşük değeri 4,806 (29-07-2024) arasında dalgalandı. En büyük 24 saatlik değer değişimi %-0.298 düşüş ile 29-07-2024 günü gerçekleşti.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Guernsey poundundan Arabistan riyaline para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak GGP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SAR seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut GGP → SAR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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