GEL - MXN Döviz Kuru Tablosu

Gürcü larisi, Gürcistan ülkesinin resmi para birimidir. Yaygın olarak ABD dolarına çevrilir. Gürcistan larisinin para birimi kodu GEL olup simgesi ₾ şeklindedir. Bu simge, 2014 Temmuz'da Gürcistan Ulusal Bankası (NBG)'nın yöneticisi tarafından tanıtılmıştır. Tasarım olarak sağ alt kadranı açık üç çeyrekli bir dairedir. Tepesinde iki dikey paralel çizgi vardır ve... GEL hakkında daha fazla bilgi edinin

Meksika pesosu

Meksika pesosu

Meksika pesosu, Meksika'nın para birimidir. Para birimi kodu MXM olup simgesi $ şeklindedir. $ simgesini kullanan diğer para birimlerinden ayırt edilmesi adına bazen M$, MX$ veya MEX$ şeklinde yazılabilir. MXP olan önceki simge MXM olarak değiştirilmiştir. Pesonun dönüşüm katsayısı altı basamaktır ve itibari bir para birimidir. Peso, popüler olarak ABD...



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