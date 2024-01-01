2.000 Falkland Adaları poundundan İsveç kronuna

Reel döviz kuru ile FKP → SEK çevirin

1,000£ FKP = 13,86kr SEK

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

FKP → SEK çevrim grafiği

0

Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

SEK
1 FKP → SEKSon 30 günSon 90 gün
Yüksek13,984513,9845
Düşük13,685913,3002
Ortalama13,840513,6265
Değişim0.91%3.45%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 FKP → SEK istatistikleri

FKP → SEK kurunun performansı son 30 günde en yüksek 13,9845, en düşük 13,6859 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 13,8405 oldu. FKP → SEK kurundaki değişiklik 0.91 değerindeydi.

FKP → SEK kurunun performansı son 90 günde en yüksek 13,9845, en düşük 13,3002 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 13,6265 oldu. FKP → SEK kurundaki değişiklik 3.45 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiFKP - SEK tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8351,05488,9831,4851,6310,93621,452
1 GBP1,19711,262106,5531,7781,9531,12125,687
1 USD0,9490,792184,4321,4091,5470,88820,354
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,0110,241

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Falkland Adaları poundundan İsveç kronuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak FKP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SEK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut FKP → SEK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Falkland Adaları poundu için en iyi döviz çiftleri

FKP → USD

FKP → EUR

FKP → GBP

FKP → INR

FKP → JPY

FKP → RUB

FKP → AUD

FKP → ZAR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Falkland Adaları Poundu / İsveç Kronu
1 FKP13,85510 SEK
5 FKP69,27550 SEK
10 FKP138,55100 SEK
20 FKP277,10200 SEK
50 FKP692,75500 SEK
100 FKP1.385,51000 SEK
250 FKP3.463,77500 SEK
500 FKP6.927,55000 SEK
1000 FKP13.855,10000 SEK
2000 FKP27.710,20000 SEK
5000 FKP69.275,50000 SEK
10000 FKP138.551,00000 SEK
Çevrim kurları İsveç Kronu / Falkland Adaları Poundu
1 SEK0,07218 FKP
5 SEK0,36088 FKP
10 SEK0,72176 FKP
20 SEK1,44351 FKP
50 SEK3,60878 FKP
100 SEK7,21755 FKP
250 SEK18,04388 FKP
500 SEK36,08775 FKP
1000 SEK72,17550 FKP
2000 SEK144,35100 FKP
5000 SEK360,87750 FKP
10000 SEK721,75500 FKP