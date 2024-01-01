Falkland Adaları poundundan Arjantin pesosuna

Reel döviz kuru ile FKP → ARS çevirin

1.000 fkp
1.048.070,00 ars

1.00000 FKP = 1048.07000 ARS

02:46 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8538151.0730589.09471.453181.654410.94998518.3457
1 GBP1.1712111.25675104.3471.701951.937631.1126421.4864
1 USD0.931950.795703183.02941.354251.541780.8853517.0968
1 INR0.0112240.009583390.012043910.01631050.01856910.01066310.205913

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Falkland Adaları poundundan Arjantin pesosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak FKP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ARS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut FKP → ARS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Falkland Adaları poundu için en iyi döviz çiftleri

FKP → USD

FKP → EUR

FKP → GBP

FKP → INR

FKP → JPY

FKP → RUB

FKP → AUD

FKP → ZAR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Falkland Adaları Poundu / Arjantin Pesosu
1 FKP1048.07000 ARS
5 FKP5240.35000 ARS
10 FKP10480.70000 ARS
20 FKP20961.40000 ARS
50 FKP52403.50000 ARS
100 FKP104807.00000 ARS
250 FKP262017.50000 ARS
500 FKP524035.00000 ARS
1000 FKP1048070.00000 ARS
2000 FKP2096140.00000 ARS
5000 FKP5240350.00000 ARS
10000 FKP10480700.00000 ARS
Çevrim kurları Arjantin Pesosu / Falkland Adaları Poundu
1 ARS0.00095 FKP
5 ARS0.00477 FKP
10 ARS0.00954 FKP
20 ARS0.01908 FKP
50 ARS0.04771 FKP
100 ARS0.09541 FKP
250 ARS0.23853 FKP
500 ARS0.47707 FKP
1000 ARS0.95414 FKP
2000 ARS1.90828 FKP
5000 ARS4.77069 FKP
10000 ARS9.54138 FKP