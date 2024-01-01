500 Fiji dolarından Paraguay guaranisine

Reel döviz kuru ile FJD → PYG çevirin

1,000FJ$ FJD = 3.422₲ PYG

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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FJD → PYG çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

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PYG
1 FJD → PYGSon 30 günSon 90 gün
Yüksek3.549,81003.566,3000
Düşük3.401,67003.389,5600
Ortalama3.476,78133.482,2542
Değişim-3.60%0.96%
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1 FJD → PYG istatistikleri

FJD → PYG kurunun performansı son 30 günde en yüksek 3.549,8100, en düşük 3.401,6700 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 3.476,7813 oldu. FJD → PYG kurundaki değişiklik -3.60 değerindeydi.

FJD → PYG kurunun performansı son 90 günde en yüksek 3.566,3000, en düşük 3.389,5600 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 3.482,2542 oldu. FJD → PYG kurundaki değişiklik 0.96 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiFJD - PYG tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDZARAUDEURSGDINRGBPCAD
1 USD118,191,5470,9491,34284,4320,7921,409
1 ZAR0,05510,0850,0520,0744,6420,0440,077
1 AUD0,64611,75710,6130,86854,5730,5120,911
1 EUR1,05419,171,63111,41588,9830,8351,485

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Fiji dolarından Paraguay guaranisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak FJD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PYG seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut FJD → PYG kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Fiji doları için en iyi döviz çiftleri

FJD → USD

FJD → ZAR

FJD → AUD

FJD → EUR

FJD → SGD

FJD → INR

FJD → GBP

FJD → CAD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Fiji Doları / Paraguay Guaranisi
1 FJD3.422,15000 PYG
5 FJD17.110,75000 PYG
10 FJD34.221,50000 PYG
20 FJD68.443,00000 PYG
50 FJD171.107,50000 PYG
100 FJD342.215,00000 PYG
250 FJD855.537,50000 PYG
500 FJD1.711.075,00000 PYG
1000 FJD3.422.150,00000 PYG
2000 FJD6.844.300,00000 PYG
5000 FJD17.110.750,00000 PYG
10000 FJD34.221.500,00000 PYG
Çevrim kurları Paraguay Guaranisi / Fiji Doları
1 PYG0,00029 FJD
5 PYG0,00146 FJD
10 PYG0,00292 FJD
20 PYG0,00584 FJD
50 PYG0,01461 FJD
100 PYG0,02922 FJD
250 PYG0,07305 FJD
500 PYG0,14611 FJD
1000 PYG0,29221 FJD
2000 PYG0,58443 FJD
5000 PYG1,46107 FJD
10000 PYG2,92214 FJD