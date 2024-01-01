20 Paraguay guaranisinden Fiji dolarına

Reel döviz kuru ile PYG → FJD çevirin

1,000₲ PYG = 0,0002922FJ$ FJD

16:34 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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PYG → FJD çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

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FJD
1 PYG → FJDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00030,0003
Düşük0,00030,0003
Ortalama0,00030,0003
Değişim3.72%-0.74%
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1 PYG → FJD istatistikleri

PYG → FJD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0003, en düşük 0,0003 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0003 oldu. PYG → FJD kurundaki değişiklik 3.72 değerindeydi.

PYG → FJD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0003, en düşük 0,0003 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0003 oldu. PYG → FJD kurundaki değişiklik -0.74 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiPYG - FJD tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDAUDINREURPHPSGDCADGBP
1 USD11,54184,4020,94658,7011,3411,4040,791
1 AUD0,649154,7640,61438,0880,870,9110,513
1 INR0,0120,01810,0110,6950,0160,0170,009
1 EUR1,0571,62989,196162,0351,4181,4840,836

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Paraguay guaranisinden Fiji dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PYG ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak FJD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PYG → FJD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Paraguay guaranisi için en iyi döviz çiftleri

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PYG → SGD

PYG → CAD

PYG → GBP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Paraguay Guaranisi / Fiji Doları
1 PYG0,00029 FJD
5 PYG0,00146 FJD
10 PYG0,00292 FJD
20 PYG0,00584 FJD
50 PYG0,01461 FJD
100 PYG0,02922 FJD
250 PYG0,07305 FJD
500 PYG0,14610 FJD
1000 PYG0,29220 FJD
2000 PYG0,58439 FJD
5000 PYG1,46098 FJD
10000 PYG2,92195 FJD
Çevrim kurları Fiji Doları / Paraguay Guaranisi
1 FJD3.422,38000 PYG
5 FJD17.111,90000 PYG
10 FJD34.223,80000 PYG
20 FJD68.447,60000 PYG
50 FJD171.119,00000 PYG
100 FJD342.238,00000 PYG
250 FJD855.595,00000 PYG
500 FJD1.711.190,00000 PYG
1000 FJD3.422.380,00000 PYG
2000 FJD6.844.760,00000 PYG
5000 FJD17.111.900,00000 PYG
10000 FJD34.223.800,00000 PYG