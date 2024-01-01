2.000 Fiji dolarından Dominik pesosuna

Reel döviz kuru ile FJD → DOP çevirin

1,000FJ$ FJD = 26,43$ DOP

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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FJD → DOP çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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DOP
1 FJD → DOPSon 30 günSon 90 gün
Yüksek26,941527,5230
Düşük26,238326,2383
Ortalama26,587726,8491
Değişim-1.91%-1.00%
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1 FJD → DOP istatistikleri

FJD → DOP kurunun performansı son 30 günde en yüksek 26,9415, en düşük 26,2383 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 26,5877 oldu. FJD → DOP kurundaki değişiklik -1.91 değerindeydi.

FJD → DOP kurunun performansı son 90 günde en yüksek 27,5230, en düşük 26,2383 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 26,8491 oldu. FJD → DOP kurundaki değişiklik -1.00 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiFJD - DOP tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDZARAUDEURSGDINRGBPCAD
1 USD118,191,5470,9491,34284,4320,7921,409
1 ZAR0,05510,0850,0520,0744,6420,0440,077
1 AUD0,64611,75710,6130,86854,5730,5120,911
1 EUR1,05419,171,63111,41588,9830,8351,485

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Fiji dolarından Dominik pesosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak FJD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak DOP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut FJD → DOP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Fiji doları için en iyi döviz çiftleri

FJD → USD

FJD → ZAR

FJD → AUD

FJD → EUR

FJD → SGD

FJD → INR

FJD → GBP

FJD → CAD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Fiji Doları / Dominik Pesosu
1 FJD26,42770 DOP
5 FJD132,13850 DOP
10 FJD264,27700 DOP
20 FJD528,55400 DOP
50 FJD1.321,38500 DOP
100 FJD2.642,77000 DOP
250 FJD6.606,92500 DOP
500 FJD13.213,85000 DOP
1000 FJD26.427,70000 DOP
2000 FJD52.855,40000 DOP
5000 FJD132.138,50000 DOP
10000 FJD264.277,00000 DOP
Çevrim kurları Dominik Pesosu / Fiji Doları
1 DOP0,03784 FJD
5 DOP0,18920 FJD
10 DOP0,37839 FJD
20 DOP0,75678 FJD
50 DOP1,89196 FJD
100 DOP3,78391 FJD
250 DOP9,45978 FJD
500 DOP18,91955 FJD
1000 DOP37,83910 FJD
2000 DOP75,67820 FJD
5000 DOP189,19550 FJD
10000 DOP378,39100 FJD