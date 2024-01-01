10 Fiji dolarından Kanada dolarına

Reel döviz kuru ile FJD → CAD çevirin

1,000FJ$ FJD = 0,6184C$ CAD

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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FJD → CAD çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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CAD
1 FJD → CADSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,62130,6213
Düşük0,61050,6042
Ortalama0,61460,6121
Değişim0.01%1.54%
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1 FJD → CAD istatistikleri

FJD → CAD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,6213, en düşük 0,6105 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,6146 oldu. FJD → CAD kurundaki değişiklik 0.01 değerindeydi.

FJD → CAD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,6213, en düşük 0,6042 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,6121 oldu. FJD → CAD kurundaki değişiklik 1.54 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiFJD - CAD tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDZARAUDEURSGDINRGBPCAD
1 USD118,191,5470,9491,34284,4320,7921,409
1 ZAR0,05510,0850,0520,0744,6420,0440,077
1 AUD0,64611,75710,6130,86854,5730,5120,911
1 EUR1,05419,171,63111,41588,9830,8351,485

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Fiji dolarından Kanada dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak FJD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CAD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut FJD → CAD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Fiji doları için en iyi döviz çiftleri

FJD → USD

FJD → ZAR

FJD → AUD

FJD → EUR

FJD → SGD

FJD → INR

FJD → GBP

FJD → CAD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Fiji Doları / Kanada Doları
1 FJD0,61841 CAD
5 FJD3,09205 CAD
10 FJD6,18410 CAD
20 FJD12,36820 CAD
50 FJD30,92050 CAD
100 FJD61,84100 CAD
250 FJD154,60250 CAD
500 FJD309,20500 CAD
1000 FJD618,41000 CAD
2000 FJD1.236,82000 CAD
5000 FJD3.092,05000 CAD
10000 FJD6.184,10000 CAD
Çevrim kurları Kanada Doları / Fiji Doları
1 CAD1,61705 FJD
5 CAD8,08525 FJD
10 CAD16,17050 FJD
20 CAD32,34100 FJD
50 CAD80,85250 FJD
100 CAD161,70500 FJD
250 CAD404,26250 FJD
500 CAD808,52500 FJD
1000 CAD1.617,05000 FJD
2000 CAD3.234,10000 FJD
5000 CAD8.085,25000 FJD
10000 CAD16.170,50000 FJD