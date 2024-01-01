Fiji dolarından Bolivya bolivyanosuna

Reel döviz kuru ile FJD → BOB çevirin

1.000 fjd
3.044,49 bob

1.00000 FJD = 3.04449 BOB

02:32 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8539151.072989.09211.45331.655070.94996518.3436
1 GBP1.1710811.25645104.3341.701921.938221.1124821.4818
1 USD0.932050.795893183.03861.354551.542610.8854517.0972
1 INR0.01122430.009584620.012042610.01631230.01857710.01066310.205895

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Fiji dolarından Bolivya bolivyanosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak FJD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BOB seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut FJD → BOB kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Fiji doları için en iyi döviz çiftleri

FJD → USD

FJD → ZAR

FJD → AUD

FJD → EUR

FJD → SGD

FJD → INR

FJD → GBP

FJD → CAD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Fiji Doları / Bolivya Bolivyanosu
1 FJD3.04449 BOB
5 FJD15.22245 BOB
10 FJD30.44490 BOB
20 FJD60.88980 BOB
50 FJD152.22450 BOB
100 FJD304.44900 BOB
250 FJD761.12250 BOB
500 FJD1522.24500 BOB
1000 FJD3044.49000 BOB
2000 FJD6088.98000 BOB
5000 FJD15222.45000 BOB
10000 FJD30444.90000 BOB
Çevrim kurları Bolivya Bolivyanosu / Fiji Doları
1 BOB0.32846 FJD
5 BOB1.64231 FJD
10 BOB3.28462 FJD
20 BOB6.56924 FJD
50 BOB16.42310 FJD
100 BOB32.84620 FJD
250 BOB82.11550 FJD
500 BOB164.23100 FJD
1000 BOB328.46200 FJD
2000 BOB656.92400 FJD
5000 BOB1642.31000 FJD
10000 BOB3284.62000 FJD