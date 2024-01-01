Kosta Rika kolonundan Bahama dolarına

Reel döviz kuru ile CRC → BSD çevirin

1.000 crc
1,99 bsd

1,000 CRC = 0,001990 BSD

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Kosta Rika kolonundan Bahama dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak CRC ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BSD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut CRC → BSD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kosta Rika kolonu için en iyi döviz çiftleri

CRC → USD

CRC → EUR

CRC → GBP

CRC → INR

CRC → JPY

CRC → RUB

CRC → AUD

CRC → ZAR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kosta Rika Kolonu / Bahama Doları
1 CRC0,00199 BSD
5 CRC0,00995 BSD
10 CRC0,01990 BSD
20 CRC0,03979 BSD
50 CRC0,09948 BSD
100 CRC0,19896 BSD
250 CRC0,49740 BSD
500 CRC0,99479 BSD
1000 CRC1,98959 BSD
2000 CRC3,97918 BSD
5000 CRC9,94795 BSD
10000 CRC19,89590 BSD
Çevrim kurları Bahama Doları / Kosta Rika Kolonu
1 BSD502,61500 CRC
5 BSD2.513,07500 CRC
10 BSD5.026,15000 CRC
20 BSD10.052,30000 CRC
50 BSD25.130,75000 CRC
100 BSD50.261,50000 CRC
250 BSD125.653,75000 CRC
500 BSD251.307,50000 CRC
1000 BSD502.615,00000 CRC
2000 BSD1.005.230,00000 CRC
5000 BSD2.513.075,00000 CRC
10000 BSD5.026.150,00000 CRC