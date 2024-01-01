Bermuda dolarından Aruba florinine

Reel döviz kuru ile BMD → AWG çevirin

1.000 bmd
1.790 awg

1,000 BMD = 1,790 AWG

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDCADINREURNZDSGDZARGBP
1 USD11,37783,6090,941,6841,36218,8620,803
1 CAD0,726160,7030,6821,2230,98813,6940,583
1 INR0,0120,01610,0110,020,0160,2260,01
1 EUR1,0641,46688,96911,7921,44920,0710,855

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Bermuda dolarından Aruba florinine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BMD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AWG seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BMD → AWG kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Bermuda doları için en iyi döviz çiftleri

BMD → USD

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BMD → INR

BMD → EUR

BMD → NZD

BMD → SGD

BMD → ZAR

BMD → GBP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Bermuda Doları / Aruba Florini
1 BMD1,79000 AWG
5 BMD8,95000 AWG
10 BMD17,90000 AWG
20 BMD35,80000 AWG
50 BMD89,50000 AWG
100 BMD179,00000 AWG
250 BMD447,50000 AWG
500 BMD895,00000 AWG
1000 BMD1.790,00000 AWG
2000 BMD3.580,00000 AWG
5000 BMD8.950,00000 AWG
10000 BMD17.900,00000 AWG
Çevrim kurları Aruba Florini / Bermuda Doları
1 AWG0,55866 BMD
5 AWG2,79330 BMD
10 AWG5,58659 BMD
20 AWG11,17318 BMD
50 AWG27,93295 BMD
100 AWG55,86590 BMD
250 AWG139,66475 BMD
500 AWG279,32950 BMD
1000 AWG558,65900 BMD
2000 AWG1.117,31800 BMD
5000 AWG2.793,29500 BMD
10000 AWG5.586,59000 BMD