Bangladeş takasından Güney Kore wonuna Geçmiş Döviz Kurları
Bangladeş takasından Güney Kore wonuna geçmiş özetine hoş geldiniz. Bu, Bangladeş takasından (BDT) Güney Kore wonuna (KRW) döviz kuru geçmişinin özetinin gösterildiği sayfadır. 31-07-2019 ile 31-07-2024 arasındaki 5 yıllık süre boyunca, BDT - KRW için tarihi verilerin detaylarını içerir.
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Bangladeş takası → Güney Kore wonu döviz kuru geçmişi
Bugünün Bangladeş takası Güney Kore wonuna döviz kuru şu anda 11,644, dünden bu yana %-1.087 değerinde değişti. Bangladeş takası değeri geçtiğimiz hafta boyunca, 7 gün önceki değerine oranla %-1.005 düşüşle görece stabil kaldı.Geçtiğimiz haftada Bangladeş takası Güney Kore wonuna döviz kuru en yüksek değeri 11,817 (26-07-2024) ile en düşük değeri 11,644 (31-07-2024) arasında dalgalandı. En büyük 24 saatlik değer değişimi %-0.414 düşüş ile 31-07-2024 günü gerçekleşti.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Bangladeş takasından Güney Kore wonuna para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BDT ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KRW seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BDT → KRW kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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