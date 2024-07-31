Aruba florininden Svaziland lilangenisine Geçmiş Döviz Kurları

Aruba florininden Svaziland lilangenisine geçmiş özetine hoş geldiniz. Bu, Aruba florininden (AWG) Svaziland lilangenisine (SZL) döviz kuru geçmişinin özetinin gösterildiği sayfadır. 31-07-2019 ile 31-07-2024 arasındaki 5 yıllık süre boyunca, AWG - SZL için tarihi verilerin detaylarını içerir.

1.000 awg
10.172 szl

1,000ƒ AWG = 10,17L SZL

31 Tem 2024 itibarıyla reel piyasa döviz kuru

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Aruba florini → Eswatini lilangenisi döviz kuru geçmişi

Bugünün Aruba florini Svaziland lilangenisine döviz kuru şu anda 10,172, dünden bu yana %-0.627 değerinde değişti. Aruba florini değeri geçtiğimiz hafta boyunca, 7 gün önceki değerine oranla %-0.740 düşüşle görece stabil kaldı.

Geçtiğimiz haftada Aruba florini Svaziland lilangenisine döviz kuru en yüksek değeri 10,339 (25-07-2024) ile en düşük değeri 10,161 (31-07-2024) arasında dalgalandı. En büyük 24 saatlik değer değişimi %0.580 artış ile 29-07-2024 günü gerçekleşti.

31 Temmuz 2024 itibarıyla en iyi para birimleri

 USDAUDCADZARGBPEURNZDSGD
1 USD11,5271,3818,2080,7770,9231,6791,336
1 AUD0,65510,90411,9230,5090,6051,0990,875
1 CAD0,7251,106113,1920,5630,6691,2160,968
1 ZAR0,0550,0840,07610,0430,0510,0920,073

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Aruba florininden Svaziland lilangenisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak AWG ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SZL seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut AWG → SZL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

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