Arjantin pesosundan Doğu Karayip dolarına

Reel döviz kuru ile ARS → XCD çevirin

1.000 ars
3,12 xcd

1,000 ARS = 0,003115 XCD

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDAUDCADEURNADSGDZARGBP
1 USD11,5471,3770,9418,8621,36218,8620,803
1 AUD0,64610,890,60712,190,8812,190,519
1 CAD0,7261,12310,68213,6940,98813,6940,583
1 EUR1,0641,6471,466120,0711,44920,0710,855

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Arjantin pesosundan Doğu Karayip dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ARS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak XCD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ARS → XCD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Arjantin pesosu için en iyi döviz çiftleri

ARS → USD

ARS → AUD

ARS → CAD

ARS → EUR

ARS → NAD

ARS → SGD

ARS → ZAR

ARS → GBP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Arjantin Pesosu / Doğu Karayip Doları
1 ARS0,00312 XCD
5 ARS0,01558 XCD
10 ARS0,03115 XCD
20 ARS0,06230 XCD
50 ARS0,15575 XCD
100 ARS0,31151 XCD
250 ARS0,77877 XCD
500 ARS1,55754 XCD
1000 ARS3,11508 XCD
2000 ARS6,23016 XCD
5000 ARS15,57540 XCD
10000 ARS31,15080 XCD
Çevrim kurları Doğu Karayip Doları / Arjantin Pesosu
1 XCD321,01900 ARS
5 XCD1.605,09500 ARS
10 XCD3.210,19000 ARS
20 XCD6.420,38000 ARS
50 XCD16.050,95000 ARS
100 XCD32.101,90000 ARS
250 XCD80.254,75000 ARS
500 XCD160.509,50000 ARS
1000 XCD321.019,00000 ARS
2000 XCD642.038,00000 ARS
5000 XCD1.605.095,00000 ARS
10000 XCD3.210.190,00000 ARS