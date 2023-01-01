1 Arjantin pesosundan Tonga pa'angasına
Reel döviz kuru ile ARS → TOP çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Arjantin pesosundan Tonga pa'angasına para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ARS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TOP seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ARS → TOP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Tonga Pa'angası / Arjantin Pesosu
|1 TOP
|147.85100 ARS
|5 TOP
|739.25500 ARS
|10 TOP
|1478.51000 ARS
|20 TOP
|2957.02000 ARS
|50 TOP
|7392.55000 ARS
|100 TOP
|14785.10000 ARS
|250 TOP
|36962.75000 ARS
|500 TOP
|73925.50000 ARS
|1000 TOP
|147851.00000 ARS
|2000 TOP
|295702.00000 ARS
|5000 TOP
|739255.00000 ARS
|10000 TOP
|1478510.00000 ARS