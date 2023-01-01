5000 Arjantin pesosundan Aruba florinine
Reel döviz kuru ile ARS → AWG çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Arjantin pesosundan Aruba florinine para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ARS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AWG seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ARS → AWG kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Aruba Florini / Arjantin Pesosu
|1 AWG
|193.38400 ARS
|5 AWG
|966.92000 ARS
|10 AWG
|1933.84000 ARS
|20 AWG
|3867.68000 ARS
|50 AWG
|9669.20000 ARS
|100 AWG
|19338.40000 ARS
|250 AWG
|48346.00000 ARS
|500 AWG
|96692.00000 ARS
|1000 AWG
|193384.00000 ARS
|2000 AWG
|386768.00000 ARS
|5000 AWG
|966920.00000 ARS
|10000 AWG
|1933840.00000 ARS