1 Hollanda Antilleri guldeninden Filipinler pesosuna
Reel döviz kuru ile ANG → PHP çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Hollanda Antilleri guldeninden Filipinler pesosuna para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ANG ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PHP seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ANG → PHP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Hollanda Antilleri Parası / Filipinler Pesosu
|1 ANG
|31.59740 PHP
|5 ANG
|157.98700 PHP
|10 ANG
|315.97400 PHP
|20 ANG
|631.94800 PHP
|50 ANG
|1579.87000 PHP
|100 ANG
|3159.74000 PHP
|250 ANG
|7899.35000 PHP
|500 ANG
|15798.70000 PHP
|1000 ANG
|31597.40000 PHP
|2000 ANG
|63194.80000 PHP
|5000 ANG
|157987.00000 PHP
|10000 ANG
|315974.00000 PHP