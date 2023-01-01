2000 Ermeni dramından Bhutan ngultrumuna

Reel döviz kuru ile AMD → BTN çevirin

2.000 amd
426,32 btn

1.00000 AMD = 0.21316 BTN

9:59 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

AMD → BTN çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 AMD → 0 BTN
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.864151.05487.68751.421791.65010.966518.6105
1GBP1.1572111.2197101.4731.645311.909511.1184421.5362
1USD0.948850.819874183.1951.348951.565560.91717.657
1INR0.01140410.009854840.0120210.01621430.01881790.01102230.212236

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Ermeni dramından Bhutan ngultrumuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak AMD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BTN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut AMD → BTN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Ermeni dramı

AMD → USD

AMD → EUR

AMD → GBP

AMD → INR

AMD → JPY

AMD → RUB

AMD → AUD

AMD → ZAR

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin
plane
Çevrim kurları Ermeni Dramı / Bhutan Ngultrumu
1 AMD0.21316 BTN
5 AMD1.06580 BTN
10 AMD2.13160 BTN
20 AMD4.26320 BTN
50 AMD10.65800 BTN
100 AMD21.31600 BTN
250 AMD53.29000 BTN
500 AMD106.58000 BTN
1000 AMD213.16000 BTN
2000 AMD426.32000 BTN
5000 AMD1065.80000 BTN
10000 AMD2131.60000 BTN
Çevrim kurları Bhutan Ngultrumu / Ermeni Dramı
1 BTN4.69131 AMD
5 BTN23.45655 AMD
10 BTN46.91310 AMD
20 BTN93.82620 AMD
50 BTN234.56550 AMD
100 BTN469.13100 AMD
250 BTN1172.82750 AMD
500 BTN2345.65500 AMD
1000 BTN4691.31000 AMD
2000 BTN9382.62000 AMD
5000 BTN23456.55000 AMD
10000 BTN46913.10000 AMD