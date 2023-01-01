5 Ermeni dramından Aruba florinine

Reel döviz kuru ile AMD → AWG çevirin

5 amd
0.02 awg

1.00000 AMD = 0.00464 AWG

9:45 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Uluslararası online alışverişin daha ucuz yolu

AMD → AWG çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 AMD → 0 AWG
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863251.0536587.66631.420951.64890.9668518.6264
1GBP1.1584111.22045101.5441.64591.909941.1200121.5751
1USD0.949050.81937183.20251.34861.564950.917617.678
1INR0.01140690.00984790.012018910.01620860.01880890.01102850.21247

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Ermeni dramından Aruba florinine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak AMD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AWG seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut AMD → AWG kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Ermeni dramı

AMD → USD

AMD → EUR

AMD → GBP

AMD → INR

AMD → JPY

AMD → RUB

AMD → AUD

AMD → ZAR

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin
plane
Çevrim kurları Ermeni Dramı / Aruba Florini
1 AMD0.00464 AWG
5 AMD0.02318 AWG
10 AMD0.04635 AWG
20 AMD0.09270 AWG
50 AMD0.23175 AWG
100 AMD0.46351 AWG
250 AMD1.15877 AWG
500 AMD2.31755 AWG
1000 AMD4.63510 AWG
2000 AMD9.27020 AWG
5000 AMD23.17550 AWG
10000 AMD46.35100 AWG
Çevrim kurları Aruba Florini / Ermeni Dramı
1 AWG215.74500 AMD
5 AWG1078.72500 AMD
10 AWG2157.45000 AMD
20 AWG4314.90000 AMD
50 AWG10787.25000 AMD
100 AWG21574.50000 AMD
250 AWG53936.25000 AMD
500 AWG107872.50000 AMD
1000 AWG215745.00000 AMD
2000 AWG431490.00000 AMD
5000 AWG1078725.00000 AMD
10000 AWG2157450.00000 AMD