10 тысяч филиппинских песо в гонконгские доллары

Сконвертируйте PHP в HKD по реальному обменному курсу

₱1,000 PHP = $0,1330 HKD

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса PHP к HKD

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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HKD
1 PHP в HKDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,13580,1403
Низкий0,13220,1322
В среднем0,13390,1368
Изменение-2.02%-2.22%
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Соотношение 1 PHP к HKD

За последние 30 дней максимальный курс PHP к HKD составил 0,1358, а минимальный — 0,1322. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,1339. Изменение курса PHP к HKD в процентном соотношении составило -2.02.

За последние 90 дней максимальный курс PHP к HKD составил 0,1403, а минимальный — 0,1322. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,1368. Изменение курса PHP к HKD в процентном соотношении составило -2.22.

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Популярные валюты

 USDCADEURAUDGBPKRWJPYCNY
1 USD11,3910,9331,5190,7741 398152,637,185
1 CAD0,71910,6711,0920,5561 005,03109,7275,165
1 EUR1,0721,49111,6280,831 498,52163,67,701
1 AUD0,6580,9160,61410,51920,373100,4844,73

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Как произвести расчет конвертации из филиппинских песо в гонконгские доллары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите PHP из выпадающего списка для исходной валюты и HKD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из PHP в HKD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для филиппинских песо

PHP в USD

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PHP в EUR

PHP в AUD

PHP в GBP

PHP в KRW

PHP в JPY

PHP в CNY

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Филиппинский песо / Гонконгский доллар
1 PHP0,13298 HKD
5 PHP0,66489 HKD
10 PHP1,32978 HKD
20 PHP2,65956 HKD
50 PHP6,64890 HKD
100 PHP13,29780 HKD
250 PHP33,24450 HKD
500 PHP66,48900 HKD
1000 PHP132,97800 HKD
2000 PHP265,95600 HKD
5000 PHP664,89000 HKD
10000 PHP1 329,78000 HKD
Обменные курсы Гонконгский доллар / Филиппинский песо
100 HKD752,00500 PHP
200 HKD1 504,01000 PHP
300 HKD2 256,01500 PHP
500 HKD3 760,02500 PHP
1000 HKD7 520,05000 PHP
2000 HKD15 040,10000 PHP
2500 HKD18 800,12500 PHP
3000 HKD22 560,15000 PHP
4000 HKD30 080,20000 PHP
5000 HKD37 600,25000 PHP
10000 HKD75 200,50000 PHP
20000 HKD150 401,00000 PHP