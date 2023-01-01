Панамские бальбоа в канадские доллары

Сконвертируйте PAB в CAD по реальному обменному курсу

1 000 pab
1 356,65 cad

1.00000 PAB = 1.35665 CAD

Среднерыночный курс в 3:6 UTC
Отслеживайте обменный курс
Совершайте покупки за рубежом без скрытых комиссий

График изменения обменного курса PAB к CAD

1 мин. назад 1 PAB → 0 CAD
Среднерыночный курс

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86091.074889.09771.458131.678330.9590518.5318
1GBP1.1615811.2484103.4891.693641.949411.1140121.525
1USD0.93040.801025182.8971.356651.561520.892317.2421
1INR0.01122360.00966290.012063210.01636550.01883690.0107640.207994

Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из панамских бальбоа в канадские доллары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите PAB из выпадающего списка для исходной валюты и CAD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из PAB в CAD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Top currency pairings for панамский бальбоа

PAB в USD

PAB в EUR

PAB в GBP

PAB в INR

PAB в JPY

PAB в RUB

PAB в AUD

PAB в ZAR

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise
plane
Обменные курсы Панамский бальбоа / Канадский доллар
1 PAB1.35665 CAD
5 PAB6.78325 CAD
10 PAB13.56650 CAD
20 PAB27.13300 CAD
50 PAB67.83250 CAD
100 PAB135.66500 CAD
250 PAB339.16250 CAD
500 PAB678.32500 CAD
1000 PAB1356.65000 CAD
2000 PAB2713.30000 CAD
5000 PAB6783.25000 CAD
10000 PAB13566.50000 CAD
Обменные курсы Канадский доллар / Панамский бальбоа
1 CAD0.73711 PAB
5 CAD3.68555 PAB
10 CAD7.37110 PAB
20 CAD14.74220 PAB
50 CAD36.85550 PAB
100 CAD73.71100 PAB
250 CAD184.27750 PAB
500 CAD368.55500 PAB
1000 CAD737.11000 PAB
2000 CAD1474.22000 PAB
5000 CAD3685.55000 PAB
10000 CAD7371.10000 PAB