5 мозамбикских метикалов в филиппинские песо

Сконвертируйте MZN в PHP по реальному обменному курсу

5 mzn
4,57 php

MT1,000 MZN = ₱0,9149 PHP

Среднерыночный курс в 20:59
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1 MZN в PHPПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,92610,9261
Низкий0,91410,8944
В среднем0,91960,9136
Изменить-1.13%1.77%
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Соотношение 1 MZN к PHP

За последние 30 дней максимальный курс MZN к PHP составил 0,9261, а минимальный — 0,9141. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,9196. Изменение курса MZN к PHP в процентном соотношении составило -1.13.

За последние 90 дней максимальный курс MZN к PHP составил 0,9261, а минимальный — 0,8944. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,9136. Изменение курса MZN к PHP в процентном соотношении составило 1.77.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8431,08891,1161,4941,6280,96819,642
1 GBP1,18711,291108,1161,7731,9321,14823,307
1 USD0,9190,774183,7231,3731,4960,88918,049
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,0110,216

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Как произвести расчет конвертации из мозамбикских метикалов в филиппинские песо

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите MZN из выпадающего списка для исходной валюты и PHP из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MZN в PHP, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для мозамбикских метикалов

MZN в USD

MZN в EUR

MZN в GBP

MZN в INR

MZN в JPY

MZN в RUB

MZN в AUD

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Мозамбикский метикал / Филиппинский песо
1 MZN0,91494 PHP
5 MZN4,57470 PHP
10 MZN9,14939 PHP
20 MZN18,29878 PHP
50 MZN45,74695 PHP
100 MZN91,49390 PHP
250 MZN228,73475 PHP
500 MZN457,46950 PHP
1000 MZN914,93900 PHP
2000 MZN1 829,87800 PHP
5000 MZN4 574,69500 PHP
10000 MZN9 149,39000 PHP
Обменные курсы Филиппинский песо / Мозамбикский метикал
1 PHP1,09297 MZN
5 PHP5,46485 MZN
10 PHP10,92970 MZN
20 PHP21,85940 MZN
50 PHP54,64850 MZN
100 PHP109,29700 MZN
250 PHP273,24250 MZN
500 PHP546,48500 MZN
1000 PHP1 092,97000 MZN
2000 PHP2 185,94000 MZN
5000 PHP5 464,85000 MZN
10000 PHP10 929,70000 MZN