История обменного курса мозамбикский метикал–филиппинские песо

Обменный курс мозамбикский метикал/филиппинские песо сейчас составляет 0,915, отражая изменение в размере 0.028% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость мозамбикский метикал оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.221% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс мозамбикский метикал/филиппинские песо колебался между максимумом, который 16-07-2024 дошел до 0,920, и минимумом, равным 0,914, на 19-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 19-07-2024, представляя собой -0.345% уменьшение стоимости.