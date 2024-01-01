История обменного курса малазийский ринггит–сейшельские рупии

Обменный курс малазийский ринггит/сейшельские рупии сейчас составляет 3,010, отражая изменение в размере 2.469% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость малазийский ринггит оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -5.938% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс малазийский ринггит/сейшельские рупии колебался между максимумом, который 14-07-2024 дошел до 3,212, и минимумом, равным 2,893, на 19-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 19-07-2024, представляя собой 6.717% увеличение стоимости.