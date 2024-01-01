История обменного курса малазийский ринггит–македонские денары

Обменный курс малазийский ринггит/македонские денары сейчас составляет 12,074, отражая изменение в размере 0.012% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость малазийский ринггит оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.136% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс малазийский ринггит/македонские денары колебался между максимумом, который 16-07-2024 дошел до 12,097, и минимумом, равным 12,056, на 17-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 19-07-2024, представляя собой -0.237% уменьшение стоимости.