История обменного курса малазийский ринггит–ливанские фунты

Обменный курс малазийский ринггит/ливанские фунты сейчас составляет 19 122,400, отражая изменение в размере 0.056% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость малазийский ринггит оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.222% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс малазийский ринггит/ливанские фунты колебался между максимумом, который 18-07-2024 дошел до 19 202,500, и минимумом, равным 19 092,300, на 19-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 19-07-2024, представляя собой -0.176% уменьшение стоимости.