История обменного курса малазийский ринггит–аргентинские песо

Обменный курс малазийский ринггит/аргентинские песо сейчас составляет 197,388, отражая изменение в размере 0.064% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость малазийский ринггит оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.272% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс малазийский ринггит/аргентинские песо колебался между максимумом, который 19-07-2024 дошел до 198,065, и минимумом, равным 196,516, на 15-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 15-07-2024, представляя собой 0.314% увеличение стоимости.