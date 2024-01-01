5 мексиканских песо в филиппинские песо

Сконвертируйте MXN в PHP по реальному обменному курсу

Mex$1,000 MXN = ₱2,898 PHP

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса MXN к PHP

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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PHP
1 MXN в PHPПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий2,96933,0685
Низкий2,88082,8019
В среднем2,91682,9074
Изменение-1.92%-4.70%
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Соотношение 1 MXN к PHP

За последние 30 дней максимальный курс MXN к PHP составил 2,9693, а минимальный — 2,8808. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 2,9168. Изменение курса MXN к PHP в процентном соотношении составило -1.92.

За последние 90 дней максимальный курс MXN к PHP составил 3,0685, а минимальный — 2,8019. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 2,9074. Изменение курса MXN к PHP в процентном соотношении составило -4.70.

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Популярные валюты

 USDEURCADINRGBPCHFAUDBRL
1 USD10,9331,39184,3890,7740,8761,5195,735
1 EUR1,07211,49190,4570,830,9391,6286,148
1 CAD0,7190,671160,6680,5560,631,0924,123
1 INR0,0120,0110,01610,0090,010,0180,068

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Как произвести расчет конвертации из мексиканских песо в филиппинские песо

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите MXN из выпадающего списка для исходной валюты и PHP из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MXN в PHP, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для мексиканских песо

MXN в USD

MXN в EUR

MXN в CAD

MXN в INR

MXN в GBP

MXN в CHF

MXN в AUD

MXN в BRL

Изменить отправляемую валюту конвертера

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Мексиканское песо / Филиппинский песо
1 MXN2,89753 PHP
5 MXN14,48765 PHP
10 MXN28,97530 PHP
20 MXN57,95060 PHP
50 MXN144,87650 PHP
100 MXN289,75300 PHP
250 MXN724,38250 PHP
500 MXN1 448,76500 PHP
1000 MXN2 897,53000 PHP
2000 MXN5 795,06000 PHP
5000 MXN14 487,65000 PHP
10000 MXN28 975,30000 PHP
Обменные курсы Филиппинский песо / Мексиканское песо
1 PHP0,34512 MXN
5 PHP1,72561 MXN
10 PHP3,45121 MXN
20 PHP6,90242 MXN
50 PHP17,25605 MXN
100 PHP34,51210 MXN
250 PHP86,28025 MXN
500 PHP172,56050 MXN
1000 PHP345,12100 MXN
2000 PHP690,24200 MXN
5000 PHP1 725,60500 MXN
10000 PHP3 451,21000 MXN